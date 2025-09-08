A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), tem atuado em apoio às ações da Polícia Militar na “Operação Bar”, realizada quase todos os finais de semana pela 2ª Companhia da PM na região da Área Cura.

As operações têm como objetivo coibir irregularidades em estabelecimentos que apresentam histórico de reclamações, como perturbação do sossego, aglomerações e problemas de segurança. Durante as fiscalizações, a SMMUR auxilia em situações que envolvem o trânsito, garantindo mais organização no entorno dos locais vistoriados. Já os fiscais de Posturas verificam a regularidade dos alvarás e demais autorizações de funcionamento.

De acordo com o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim, a integração entre os órgãos é essencial. “Nosso papel é dar suporte para que as operações ocorram de forma completa e segura. Trabalhar em conjunto com a Polícia Militar e os fiscais municipais fortalece a ordem pública e assegura que a população tenha mais tranquilidade nos bairros”, destacou.