O Ambulatório de Especialidades de Sumaré concluiu na última sexta-feira (9) o mutirão de exames de espirometria, que atende usuários com mais de 40 anos. Ao longo da semana passada, 250 pessoas foram contempladas com o procedimento, fundamental para a detecção precoce de doenças pulmonares, como asma e DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

O Secretário de Saúde, Rafael Virginelli, ressaltou a importância da ação e do exame para a identificação de condições respiratórias que, muitas vezes, não apresentam sintomas evidentes em suas fases iniciais. “Com o diagnóstico precoce, é possível iniciar o tratamento de forma mais eficaz, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes”, completou.

Capacitação de profissionais da saúde

Com o objetivo de aprimorar o atendimento a pacientes com DPOC, a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré promoveu na tarde de sexta-feira (9) uma capacitação para médicos da Atenção Primária à Saúde. A médica pneumologista Bruna Marabita, do Ambulatório de Especialidades, foi a responsável pela formação, que abordou o atendimento ao paciente com DPOC, os exames diagnósticos e as opções de tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico.

O DPOC é uma doença de alta prevalência no Brasil e, quando diagnosticada precocemente, o tratamento pode aumentar a sobrevida do paciente, além de melhorar a capacidade pulmonar.