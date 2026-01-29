Dise de Americana prende homem de 42 anos com entorpecentes dentro do carro no centro de compras sumareense

Um caso incomum foi registrado na noite desta quarta-feira (28) em Sumaré. Um homem de 42 anos acabou preso em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) com 13 tijolos de cocaína dentro de seu automóvel no estacionamento do Shopping ParkCity. Os quase 14 quilos da droga foram apreendidos e o acusado preso pelo crime de tráfico pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu por volta das 19h no estabelecimento na Avenida Rebouças, região central do município. Durante diligências no local, equipes da Dise abordaram o suspeito na praça de alimentação do shopping. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares.

Ainda segundo o registro policial, durante a abordagem o homem admitiu que transportava entorpecentes em seu veículo. Os investigadores então se dirigiram ao estacionamento do shopping, onde localizaram um Chevrolet Onix preto. Em vistoria no porta-malas do automóvel, foram encontrados 13 tijolos de cocaína, que totalizaram 13.880 gramas da droga.

O homem, identificado pelas iniciais B.R.M., recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à sede da Dise da Delegacia Seccional de Polícia de Americana. A prisão foi ratificada pelo delegado Fernando Fincatti Periolo, titular da unidade, que determinou as providências de Polícia Judiciária.

Após os procedimentos legais, o homem foi levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.