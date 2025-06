A Prefeitura de Sumaré deu início a uma grande força-tarefa de reorganização dos fios nos postes da cidade, começando pela movimentada Avenida Rebouças. A ação tem como objetivo melhorar a segurança, a estética urbana e garantir o cumprimento da legislação municipal em vigor, conforme a Lei nº 6.661, de 2023, que trata da obrigatoriedade de ordenamento e retirada de cabos inativos.

Os trabalhos são realizados em parceria com a CPFL e empresas de telefonia, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. A operação consiste na retirada de fios inutilizados, reorganização dos cabos em atividade e elevação da fiação, eliminando os tradicionais “emaranhados” que comprometem a segurança e a paisagem da cidade.

“A gente sabe que a população se incomoda com o excesso de fios pendurados e sem uso nos postes. Estamos trabalhando para mudar esse cenário, com ordem, planejamento e dentro da lei. Essa ação vai alcançar todas as regiões da cidade”, afirmou o secretário de Obras, Bruno Khoury.

Após a finalização da Avenida Rebouças, os serviços seguirão para outras avenidas de cada região da cidade e, posteriormente, serão estendidos para dentro dos bairros.

