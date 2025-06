A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao 1º Programa de Formação para Gestores da Educação Básica, uma iniciativa inédita voltada à capacitação de professores e profissionais da rede municipal de ensino. O primeiro evento do programa, que acontece no dia 2 de julho, no Clube Recreativo (às 19h), visa preparar educadores para funções de liderança nas escolas, com foco em práticas de gestão democrática, pedagógica e administrativa. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo sympla.com.br.

O ponto alto do evento será a palestra exclusiva do poeta e escritor Bráulio Bessa. Reconhecido nacionalmente por sua atuação na valorização da cultura nordestina e da educação pública, Bráulio fará uma reflexão sobre o papel do educador como agente de mudança.

O programa tem como pilares a qualificação profissional, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da rede de ensino, reforçando a importância da formação contínua para uma gestão escolar eficiente e humanizada.

Além disso, a proposta foca no fortalecimento da gestão democrática e participativa, capacitando os educadores para atuarem como diretores e gestores escolares, com competências voltadas à liderança pedagógica, organização administrativa e construção de ambientes escolares mais inclusivos e colaborativos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, investir na formação dos profissionais da educação é investir diretamente no futuro do município. “Capacitar nossos professores e gestores é um compromisso com o desenvolvimento integral de nossos alunos e a excelência das nossas escolas. Estamos plantando sementes que certamente renderão frutos duradouros para a educação de Sumaré”, afirmou o secretário.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP