Sumaré garante transporte e alimentação especial a alunos da Apae

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, garantiu nesta segunda-feira (14) o transporte para alunos atendidos pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. A secretaria atende 180 alunos da entidade.

Além do transporte, a pasta também assegurou alimentação especial e de qualidade para os estudantes, reforçando o compromisso da administração com a inclusão e o cuidado com as pessoas com deficiência.

No sábado (12), durante o evento de 100 Dias de Governo, o prefeito Henrique do Paraíso e vice-prefeito, André da Farmácia, anunciaram ônibus zero quilômetro para atender as entidades de Sumaré, incluindo a Apae. Todos os veículos possuem ar-condicionado, GPS que informa a localização por meio de um aplicativo, acessibilidade e serão conduzidos por motoristas capacitados, da Rhema Transportes.

A decisão foi anunciada durante uma reunião intermediada pelo vereador Valdir de Oliveira, e contou com a presença do secretário de Educação, Danilo Azevedo, da presidente da Apae, Adriana Cristina, e do diretor financeiro da instituição, Ricardo Curtis.

Suporte integral aos alunos em Sumaré

Segundo o secretário Danilo Azevedo, a iniciativa é parte dos esforços da Secretaria para oferecer suporte integral aos alunos da Apae. “Estamos comprometidos em oferecer não só transporte seguro, mas também alimentação adequada às necessidades dos alunos. A Educação de Sumaré tem um olhar atento e carinhoso com a APAE e com todas as instituições de ensino especial”, destacou.

A presidente da Apae, Adriana Cristina, agradeceu o apoio da Prefeitura. “Estamos muito felizes com esse comprometimento. O transporte e a alimentação fazem toda a diferença na rotina dos nossos alunos. Agradecemos ao secretário Danilo e à equipe da Educação por essa parceria tão importante”, afirmou.

O diretor financeiro da APAE, Ricardo Curtis, também acompanhou a reunião e reforçou a importância da colaboração entre poder público e entidades assistenciais para garantir o bem-estar dos alunos.

