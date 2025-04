O Grau Técnico Sumaré realiza na próxima segunda-feira, dia 28, a 6ª Feira de Empregabilidade, com mais de 200 vagas de emprego, incluindo estágio. A feira será realizada das 9h às 16h, na sede da escola, localizada na Rua José Maria Miranda, 480, Centro. Os candidatos que estão procurando uma vaga de trabalho irão encontrar oportunidades em diversas áreas. Há vagas para balconista e atendente de farmácia, consultor de vendas, jardineiro, auxiliar de limpeza e vendedor, entre outros.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos interessados só precisam levar cópias do currículo atualizado, ir preparado para entrevistas e ter disponibilidade para realizar processo seletivo completo.

“Toda a dinâmica de seleção será realizada diretamente pelas empresas participantes e que estarão no evento com seus representantes e colaboradores dos departamentos de Recursos Humanos”, explica Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré. Entre as empresas que já confirmaram participação no evento estão o CIEE, Longitude, Drogaria São Paulo, Coife Odontologia, KNN Idiomas, Super Estágios, Ótica Indaiá, Desktop e Verzani & Sandrini.

A 6ª Feira de Empregabilidade também vai oferecer aos candidatos uma série de serviços para ajudá-los no processo de recolocação do mercado de trabalho, como palestras, dinâmicas com dicas sobre entrevistas e elaboração de currículo.

Adriana Guerra lembra que durante todo o dia a escola Grau Técnico vai disponibilizar, gratuitamente, atendimentos de saúde como aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Os atendimentos serão realizados pelos alunos dos cursos de Saúde.

Serviço:

6ª Feira de Empregabilidade do Grau Técnico Sumaré

Quando: 28 de abril, segunda-feira.

Horário: das 9h às 16h.

Onde: Rua José Maria Miranda, 480, Centro.