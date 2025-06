Na noite de sábado (28) a Polícia Militar de Sumaré prendeu um homem acusado de agredir a companheira e manter armas de fogo de maneira ilegal em sua residência, na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Martins. A PM foi acionada via COPOM e encontrou a vítima abalada, relatando que foi atacada com puxões de cabelo e socos durante uma confraternização.

De acordo com informações da vítima, amigos presentes ao encontro tentaram intervir e também foram agredidos pelo autor. A Polícia Militar tentou conversar com o suspeito, mas ele estava embriagado e afirmou que apenas havia ‘se defendido’.

Conforme informações da PM, a ocorrência tomou outro rumo após a filha do agressor informar à equipe que o pai mantinha armas dentro de casa. Com autorização da vítima, os policiais revistaram o imóvel e encontraram quatro armas de fogo: uma espingarda e três garruchas, além de munições de calibres .22 e .33 escondidas no quarto do suspeito.

Diante dos fatos constatados, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

