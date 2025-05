Pela primeira vez na história do trânsito de Sumaré, motociclistas contarão com faixas exclusivas para aguardar a abertura dos semáforos. A iniciativa inédita da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) traz para a cidade as chamadas faixas de retenção para motos, também conhecidas como “áreas de espera”.

Essas faixas são áreas demarcadas no asfalto, localizadas antes da linha de retenção dos demais veículos, destinadas exclusivamente a motocicletas, motonetas e ciclomotores. A proposta é simples e eficaz: garantir mais segurança aos motociclistas, melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os conflitos entre motos e veículos maiores, especialmente nos cruzamentos com grande movimento.

“A gente sabe que o trânsito precisa ser pensado para todos, e os motociclistas representam uma parcela cada vez maior nas ruas da cidade. A área de espera para motos separa as motos dos carros e caminhões nos cruzamentos, o que reduz muito o risco de acidentes e facilita o deslocamento. É uma medida simples, mas de grande impacto”, explica o secretário da SMMUR, William Martoni.

Pontos estratégicos

A implantação das faixas está sendo feita em pontos estratégicos da cidade, com alto fluxo de veículos e registros de situações de risco para motociclistas. A sinalização é feita conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com pintura no solo e placas informativas.

A ação integra um conjunto de melhorias no sistema viário de Sumaré, focadas em segurança, organização e modernização da mobilidade urbana. Ao respeitar o espaço de cada modal, a cidade avança em direção a um trânsito mais humano e eficiente.