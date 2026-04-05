O município de Sumaré registrou crescimento expressivo na geração de empregos com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao mês de fevereiro e ao acumulado de janeiro a fevereiro de 2026, apontam um avanço consistente no mercado de trabalho local. As informações integram levantamento técnico elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico.

No primeiro bimestre de 2026, Sumaré contabilizou a criação de 2.743 novas vagas formais, resultado que coloca o município na segunda colocação entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas, com participação de 21,83% no saldo regional. O desempenho evidencia a capacidade da cidade de atrair investimentos, fortalecer o setor produtivo e ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.

Considerando apenas o mês de fevereiro, o cenário é ainda mais positivo. Foram registradas 2.765 novas vagas líquidas, posicionando Sumaré novamente como o segundo maior gerador de empregos da região, muito próximo da liderança, com participação de 28,39% no total regional. O resultado indica um período de forte aquecimento econômico, marcado pela expansão acelerada das oportunidades.

Na Região do Polo Têxtil, o município lidera com ampla vantagem. Sumaré respondeu por 55,79% de todo o saldo de empregos da região, consolidando-se como principal eixo econômico, à frente de cidades como Americana, Nova Odessa e Hortolândia. O desempenho reforça a relevância estratégica do município na integração produtiva regional, especialmente nos setores industrial, logístico e de serviços.

Outro destaque é o perfil das vagas geradas. O setor de serviços lidera a criação de empregos, concentrando cerca de 80% do saldo positivo, seguido pela indústria e pela construção civil. Os dados também mostram predominância de trabalhadores com ensino médio completo, que ocuparam 1.964 vagas, o equivalente a 71,60% do total.

Observa-se ainda forte participação feminina no mercado de trabalho local, com 2.690 postos preenchidos (98,07%), além do crescimento na contratação de profissionais mais experientes, especialmente na faixa etária entre 40 e 64 anos.

Comparação

Na comparação com o mesmo período de 2025, o avanço é ainda mais significativo: o saldo de empregos cresceu 129,3%, evidenciando a aceleração da economia local e a consolidação de um ambiente favorável à geração de oportunidades.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem o trabalho contínuo da gestão municipal. “Sumaré atravessa um momento extremamente positivo na geração de empregos. Esse resultado é consequência de planejamento, responsabilidade e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. Estamos fortalecendo um ambiente cada vez mais atrativo para empresas e trabalhadores”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também destacou a importância do desempenho. “Sumaré vem se firmando como um dos principais polos econômicos da RMC e da Região do Polo Têxtil. Esse resultado confirma que estamos avançando na direção certa, impulsionando a economia e ampliando as oportunidades para a população”, disse.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou o impacto das políticas públicas adotadas. “Os números comprovam a efetividade das nossas iniciativas. Temos investido em qualificação profissional, fortalecimento do setor produtivo e atração de novos negócios, o que se reflete diretamente na geração de emprego e renda”, destacou.