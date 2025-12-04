Pensando no conforto, na segurança e no acesso de cada família, a Prefeitura de Sumaré inaugura na noite desta quinta-feira (4) a Vila de Natal na Praça do Macarenko com uma estrutura completa e acolhedora. Do Parque de Diversões à área de Food Trucks, tudo foi planejado para garantir momentos mágicos e tranquilos.

O grande diferencial deste ano é o foco na logística: para que o maior Natal da história seja acessível a todos, a Prefeitura disponibilizará transporte público gratuito em horários definidos nos dias de festa na Vila de Natal, incluindo gratuidade total nos domingos de dezembro.

A Vila de Natal, que funcionará de 3 a 21 de dezembro, oferece atrações para todas as idades, com o Papai Noel pronto para receber a garotada em um ambiente seguro e totalmente instagramável.

Projeto

“A Vila de Natal é o coração pulsante deste projeto, e ela foi pensada em cada detalhe, priorizando a segurança, a alegria e a tranquilidade de todas as famílias. Temos uma estrutura completa: do Parque de Diversões aos food trucks, da Casinha do Papai Noel ao transporte público gratuito que disponibilizamos para garantir o acesso de todos, inclusive no dia do grande show de Fernandinho. O ‘Natal para Jesus’ é um presente de nossa gestão à população, mostrando que é possível realizar um evento de proporção nacional com o máximo de cuidado e inclusão social.”, observou o vice prefeito Andre da Farmácia.

“Este é um momento histórico. O ‘Natal para Jesus’ é o resultado de um trabalho que sonhou grande e entregou ainda mais. Não estamos apenas inaugurando uma Vila de Natal; estamos firmando um novo capítulo para Sumaré, assumindo, pela primeira vez na história, o nosso merecido lugar de referência regional nas celebrações. Este evento grandioso é um testemunho da nossa fé inabalável, da nossa esperança e do amor que une nossa comunidade. Que este Natal seja um marco de luz, união e transformação. Convidamos cada sumareense a viver o maior e mais significativo Natal da nossa história.”, valorizou o prefeito Henrique do Paraíso.

Transporte público gratuito nos dias das festividades natalinas na Praça do Macarenko, nos horários definidos:

• 05, 12, 19/12 (Sextas): das 16h às 22h

• 06, 13, 20/12 (Sábados): das 16h às 22h

• 11/12 (Quinta – Show do Fernandinho – aplicável a toda a frota): das 16h às 22h

• 07, 14, 21/12 (Domingos): gratuidade durante toda a operação do dia.

Programação Completa: 4 a 23 de Dezembro

Vila de Natal (Praça do Macarenko) – 04 a 21/12

• Atrações: Praça de Alimentação, Feira de Artesanato, Parque de Diversões e Apresentações Natalinas.

• Quarta a Sexta: 17h às 22h (Papai Noel: 18h às 21h)

• Sábados: 14h às 22h (Papai Noel: 18h às 21h)

• Domingos: 14h às 20h30

Casinha do Papai Noel (Praça da República – atrás da Matriz)

• Segunda a Sábado: 18h30 às 21h30

• Domingos: 18h às 21h

Revirada Cultural de Natal 2025 – Sempre às 18h30

Com teatro de fantoche musical natalino, entrega de presentes e passeio de trenzinho!

• 04/12: Maria Antônia

• 05/12: Matão

• 08/12: Nova Veneza

• 15/12: Picerno

• 17/12: Área Cura