Sumaré inclui "OABRIL AZUL" no calendário oficial e discute ações do autismo

A cidade de Sumaré deu mais um passo importante rumo à inclusão e à conscientização social. O prefeito Henrique do Paraiso sancionou nesta nesta quarta-feira (11) a lei que institui oficialmente no calendário municipal o evento “OABRIL AZUL”, promovido pela OAB de Sumaré. A nova legislação tem autoria dos vereadores Welington da Farmácia e Raí do Paraíso.

O “OABRIL AZUL” será realizado anualmente no mês de abril e tem como principal missão ampliar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que um evento, a proposta é criar uma corrente de empatia, informação e visibilidade sobre o autismo, estimulando ações de inclusão, combate ao preconceito e o protagonismo de pessoas autistas na sociedade.

Entre as ações previstas durante o mês de abril estão palestras, rodas de conversa, campanhas educativas, oficinas, atividades culturais e esportivas, além de outras iniciativas propostas pela própria comunidade. A ideia é que o evento tenha caráter participativo, envolvendo a população, organizações civis, profissionais da área da saúde e educação, além do apoio da administração pública e da iniciativa privada.

