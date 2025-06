A Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou oficialmente na última sexta-feira (30) a edição 2025 da Campanha do Agasalho. O evento, realizado na Praça das Bandeiras, reuniu a comunidade em um gesto coletivo de solidariedade, resultando na arrecadação de cerca de 300 peças, entre agasalhos, cobertores, calçados e até caminhas e roupinhas para pets.

A mobilização marcou o pontapé inicial da campanha, que seguirá ao longo de todo o mês de junho com diversos pontos de coleta espalhados pela cidade — incluindo escolas, supermercados e repartições públicas. A ação tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem o inverno com mais dignidade e acolhimento.

Engajamento da população

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, celebrou o engajamento da população logo no primeiro dia da campanha e reforçou a importância da participação de todos. “A solidariedade do sumareense fez a diferença logo no lançamento, e isso é só o começo. Temos pontos de arrecadação por toda a cidade e contamos com a colaboração de cada um para aquecer o inverno de quem mais precisa”, disse.

Para participar da Campanha do Agasalho de Sumaré, basta doar peças em bom estado de conservação nos pontos de coleta espalhados pela cidade.