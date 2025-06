A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao processo de consulta pública para avaliar a adesão de duas escolas ao Programa Escola Cívico-Militar. A iniciativa visa garantir a participação da comunidade escolar na decisão.

As unidades envolvidas são a Escola Municipal Magdalena Maria Vedovato Callegari, que terá votação nos dias 26 e 27 de junho (quinta-feira e sexta-feira), e a Escola Municipal Eliana Minchin Vaughan, com consulta marcada para 1º e 2 de julho. O processo ocorrerá durante o horário regular de aulas, nas dependências das escolas. O cronograma está dividido em três etapas.

Informação

A Secretaria de Educação, junto às direções escolares, promoverá reuniões e divulgará material explicativo sobre o modelo cívico-militar para pais, alunos, professores e funcionários.

Votação presencial

A comunidade escolar votará de forma sigilosa, utilizando cédulas padronizadas com a pergunta: Você é a favor da adesão da unidade escolar ao Programa Escola Cívico-Militar?”, com as opções “SIM” ou “NÃO”.

Apuração e resultado

A contagem dos votos será pública, realizada em data definida por decreto, com primeira chamada às 18h e segunda às 18h30. O resultado final será divulgado no local e posteriormente publicado no Diário Oficial do Município e no portal da Educação.

Quem pode participar?

Pais ou responsáveis legais de alunos matriculados na escola (devidamente cadastrados) e servidores ativos lotados nas unidades.

Para votar, será necessário apresentar documento de identificação e assinar uma lista de presença. De acordo com a secretaria, a organização ficará a cargo de funcionários indicados pela Secretaria de Educação, que também custodiarão as urnas.

Validação da adesão

A aprovação do programa dependerá de maioria simples dos votos válidos. O resultado definirá se as escolas seguirão para a implementação do modelo, que prevê gestão compartilhada entre educadores e militares, com foco em disciplina e desempenho acadêmico.