A Prefeitura de Sumaré deu início às obras para abertura de um novo acesso entre a Avenida Júlia de Vasconcellos e a Rua do Café. A intervenção tem como objetivo melhorar a fluidez no trânsito e facilitar o deslocamento dos moradores dos bairros Vila Valle, Virginio Basso e São Domingos.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), a abertura do acesso vai reduzir o tempo de deslocamento, distribuir melhor o fluxo de veículos e trazer mais segurança viária para motoristas e pedestres.

O secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim, destacou a importância da obra para os moradores. “Essa é uma demanda antiga da população e que agora está sendo atendida. O novo acesso vai garantir mais opções de trajeto, diminuir congestionamentos e proporcionar maior comodidade para todos que circulam pela região. Nosso compromisso é avançar na mobilidade com soluções práticas e eficientes para o dia a dia das pessoas”, ressaltou.

As obras estão em andamento e a previsão é que o acesso seja liberado em breve, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura viária da cidade.