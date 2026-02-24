A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré iniciou hoje, dia 23, o reforço da sinalização de trânsito no Jardim dos Ypês, região do Maria Antônia. A prioridade são as avenidas, ruas de maior movimento, rota de transporte coletivo e entorno de escolas.

São reforçadas as faixas de pedestres, linhas contínuas e pontilhadas, pintura de lombadas, estacionamento exclusivo para deficientes e idosos, sinais de “pare” e de aviso “escolar”. Além disso, são fixadas as placas indicativas do tráfego e realizada a manutenção de balizadores, prismas e tachões.

O serviço faz parte da Operação Cidade Limpa, iniciada em 2025, que consiste em um grande mutirão de serviços urbanos e rurais com o objetivo de garantir mais segurança, saúde e bem-estar para a população. A iniciativa reúne uma série de ações coordenadas que visam manter a cidade mais organizada, segura e acolhedora, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

“Toda a malha viária de Sumaré precisa de uma recuperação na sinalização de trânsito, tanto de pintura de solo quanto de placas indicativas. Realizamos o trabalho em todas as regiões, priorizando as ruas com maior fluxo, próximas à escolas e postos de saúde. Após a conclusão desta etapa, iniciaremos a revitalização nas demais vias, a fim de garantir a segurança em toda a cidade”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim.