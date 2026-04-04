A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré implantou nesta semana rampas de acessibilidade nas praças Getúlio Vargas, próximo ao Fórum, região central, e Bom Retiro, região da Área Cura, que permitirão a adequada circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A instalação das rampas faz parte do pacote de ações que fomentam uma cidade inclusiva e que oferece as mesmas oportunidades a todos.

Os equipamentos são de alvenaria e atendem às normas técnicas em vigência. As rampas possuem pintura diferenciada, com textura e cor em destaque, para a identificação das pessoas com deficiência.

“As rampas garantem mais segurança aos cidadãos e garantem o direito de ir e vir de todos, oferecendo as mesmas oportunidades e serviços de excelência para todos. Essas melhorias têm como proposito garantir a acessibilidade, segurança e um melhor deslocamento dos usuários”, disse o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.