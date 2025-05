Sumaré agora faz parte de uma iniciativa inédita no país: o primeiro Centro de Inteligência da Região Metropolitana de Campinas (CIM), voltado exclusivamente à Segurança Pública. Inaugurado nesta segunda-feira (12), em Campinas, o centro tem como objetivo integrar os núcleos de inteligência dos 20 municípios da região metropolitana, promovendo a cooperação intermunicipal no combate à criminalidade.

A iniciativa visa fortalecer a prevenção e o enfrentamento de delitos por meio do uso de tecnologias avançadas, com monitoramento em tempo real, operações integradas e resposta mais ágil a ocorrências emergenciais. A participação de Sumaré reforça o compromisso da cidade com a segurança da população e com o trabalho conjunto entre as guardas civis municipais da região.

O prefeito Henrique do Paraíso comentou sobre a importância do projeto para a cidade. “A participação de Sumaré neste centro de inteligência é um passo estratégico que nos coloca ao lado dos municípios mais preparados para enfrentar a criminalidade com planejamento, tecnologia e união”, disse.

Segundo o comandante da Polícia Municipal de Sumaré, Jeverson Eclair, a integração trará avanços significativos na atuação das forças de segurança. “Essa união entre os municípios vai potencializar nossa capacidade de resposta. Com o uso de inteligência e tecnologia, poderemos antecipar situações de risco e proteger ainda mais a população de Sumaré”, destacou o comandante.