A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma força-tarefa de fiscalização nas tradicionais Feiras do Peixe que acontecem em diferentes regiões da cidade durante a Semana Santa. A ação, coordenada pela Vigilância em Saúde, abrange as regiões do Matão, Picerno, Nova Veneza, Maria Antonia, Centro e Bom Retiro.

Três agentes da Vigilância em Saúde estão em campo para garantir que os produtos comercializados estejam de acordo com as normas sanitárias. Durante as inspeções, os agentes verificam as condições de transporte e armazenamento dos peixes, bem como a higiene dos pontos de venda e a qualidade das mercadorias oferecidas à população.

A diretora da Vigilância em Saúde de Sumaré, Denise Barja, reforça que o trabalho da equipe vai além da fiscalização: “Nosso objetivo é garantir a segurança alimentar da população, mas também orientar os feirantes sobre as melhores práticas de manipulação e conservação dos alimentos. Esse acompanhamento é essencial para mantermos a qualidade dos produtos e a saúde dos consumidores”, explica.

Como parte das ações de melhoria contínua e incentivo à regularização, a Prefeitura de Sumaré está desenvolvendo um certificado municipal para os feirantes que comprovarem atender a todos os requisitos sanitários. O selo funcionará como um reconhecimento oficial de que os profissionais estão aptos a oferecer produtos com segurança e qualidade.

A fiscalização segue ao longo da semana, com o compromisso de assegurar tranquilidade e confiança aos consumidores que buscam peixe fresco para a celebração da Páscoa.