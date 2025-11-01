A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré (SMMUR) informa que algumas vias da cidade serão interditadas entre sábado (1º) e domingo (2) em razão da realização de eventos culturais, religiosos e em homenagem ao Dia de Finados. Os motoristas devem ficar atentos aos trechos e horários das interdições para programar seus deslocamentos.

No sábado (1º de novembro), haverá diversas interdições em diferentes regiões da cidade.

Na Avenida da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal, o trânsito ficará interditado das 7h às 17h para o comércio eventual de Finados, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras.

No Centro, em frente à Escola Santo Tomazin, haverá bloqueio entre 8h e 17h para uma atividade organizada pela União Estudantil Cristã.

No Residencial Santa Joana, a Rua Keully Ribeiro dos Santos, nº 335, será interditada a partir das 11h para a realização da Festa das Crianças.

No Jardim Bom Retiro, a Avenida Augusta Diogo Ayala, nº 557, também terá interdição entre 14h e 18h, igualmente para uma Festa das Crianças.

Ainda no sábado, a APAE de Sumaré promove o evento “Cheirinho de Aventura”, com percurso entre a Rua Salvador Lombardi Neto, nº 630, e o Horto Florestal, das 8h às 12h.

Já no domingo (2), Dia de Finados, a Avenida da Saudade, no Centro, volta a ser interditada entre 7h e 17h para o comércio eventual no entorno do Cemitério Municipal.

A SMMUR reforça a importância de atenção redobrada aos motoristas que trafegarem pelas regiões citadas e orienta que, sempre que possível, sejam utilizadas rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão nos locais para auxiliar a população e garantir a segurança durante os eventos.