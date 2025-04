Sumaré investe no Saúde nas Escolas (Nova Veneza)

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou na última quarta-feira (16), no Centro Administrativo de Nova Veneza, a capacitação sobre o Programa de Saúde nas Escolas (PSE). O encontro, organizado pelos apoiadores da Atenção Primária, foi direcionado aos profissionais da rede municipal de Saúde.

Dentre as ações desenvolvidas pelo PSE, as equipes de saúde, em conjunto com as escolas públicas vinculadas ao programa, iniciarão as estratégias para implementar a vacinação, analisando a situação vacinal dos estudantes menores de 15 anos.

A Estratégia de Vacinação nas Escolas acontecerá até 31 de maio com foco nos ensinos infantil, fundamental e médio. Durante o período, será verificada a situação das vacinas dos alunos conforme o Calendário Nacional de Vacinação, como febre amarela, tríplice viral, DTP, meningocócica, ACWY, HPV e dengue.

A presença da escola como espaço de cuidado e promoção da saúde reforça o vínculo entre educação e saúde pública. “Manter as coberturas vacinais altas é prioridade. Por isso, contamos com o apoio das famílias e das escolas para que os estudantes estejam protegidos contra doenças imunopreveníveis”, orientou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Para que a vacinação seja realizada no ambiente escolar, é necessário que pais e responsáveis assinem o Termo de Assentimento. No dia da ação, os estudantes devem apresentar documento de identificação e caderneta de vacinação.

PSE em Sumaré

O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. Fruto do esforço do governo federal em construir políticas intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Nesse contexto, as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira estão unidas para promover o desenvolvimento pleno desse público.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

As temáticas a serem trabalhadas na pactuação 2025-2026 são: Prevenção da Violência e Promoção da Cultura da Paz; Verificação da Situação Vacinal; Saúde Sexual e Reprodutiva; Alimentação Saudável e Saúde Mental.

