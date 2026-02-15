A iniciativa, que integra o Ciclo 2 da PNAB, reforça o compromisso da gestão municipal com o fomento direto a projetos de artistas e produtores locais

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, deu um passo decisivo para o fortalecimento da economia criativa local nesta segunda-feira. Foi publicado no Diário Oficial o Edital de Chamamento Público nº01, 02, 03 e 04/2026, que destina o expressivo montante de R$ 1.831.562,94 para o apoio direto a projetos culturais no município.

Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), estabelecida pela Lei nº 14.399/2022. Este investimento do Ciclo 2 é voltado a democratizar o acesso ao fomento, permitindo que pessoas físicas, grupos e coletivos (mesmo sem CNPJ) e pessoas jurídicas submetam propostas para transformar o cenário artístico da cidade.

Fomento Direto e Desburocratização

O edital foi estruturado sob as diretrizes do novo Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei nº 14.903/2024), garantindo maior segurança jurídica e agilidade na celebração dos Termos de Execução Cultural. O objetivo é claro: transformar o recurso público em ação prática na ponta, beneficiando diretamente os fazedores de cultura que movimentam a identidade de Sumaré.

A Voz da Gestão

Para a secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, o aporte de mais de R$ 1,8 milhão representa não apenas um repasse financeiro, mas um reconhecimento e valorização da classe artística local.

“Este investimento de mais de 1,8 milhão de reais é uma ferramenta de justiça social e valorização da nossa identidade. O Ciclo 2 da PNAB em Sumaré foi planejado para ser inclusivo e direto, alcançando desde o artista individual até os grandes coletivos. Nossa missão é garantir que o ‘fazer cultural’ seja reconhecido como um motor econômico potente para a nossa cidade, gerando oportunidades e levando arte para cada região de Sumaré”, afirma Cecília.

Consultoria e Suporte ao Proponente

Com o objetivo de democratizar o acesso e garantir a qualidade técnica das propostas, a Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma agenda de suporte exclusivo para os fazedores de cultura. Os proponentes poderão sanar dúvidas e receber orientações sobre o preenchimento dos projetos por meio de canais digitais e reuniões interativas.

Canais de Atendimento (E-mail)

Para dúvidas pontuais e orientações específicas, o contato deve ser feito através do e-mail:

• Principal: [email protected]

• Cópia institucional: [email protected]

Encontros On-line (Tira-dúvidas)

Serão realizadas três sessões de mentoria coletiva via Google Meet. Escolha a melhor data e participe:

Quinta-feira, 12 de fevereiro • 16:00 – 17:00

https://meet.google.com/icc-viee-vsm

Sexta-feira, 20 de fevereiro • 16:00 – 17:00

https://meet.google.com/otd-cqos-kbq

Terça-feira, 23 de fevereiro • 16:00 – 17:00

https://meet.google.com/hsj-zywt-yti