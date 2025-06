A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Krav Magá Kids e Muay Thai, voltadas a crianças e adolescentes. As atividades acontecem na Fábrica de Cultura, no Centro, e representam uma importante oportunidade para o público infantojuvenil praticar esportes com orientação profissional e totalmente sem custo.

As vagas são limitadas e o atendimento é presencial, na Praça da República, nº 72, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se inscrever, é necessário apresentar um documento com foto, uma foto 3×4 e comprovante de endereço.

As turmas são divididas por faixa etária:

• Krav Magá Kids – para crianças de 6 a 11 anos, com aulas às terças-feiras, das 10h às 11h e das 14h às 15h.

• Muay Thai – para jovens a partir de 11 anos, com aulas às quintas-feiras, nos mesmos horários.

Oficinas

Com instrutores capacitados, as oficinas vão além da prática esportiva, incentivando valores como respeito, disciplina, autoestima e convívio coletivo, fundamentais para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados.

Essa ação integra o plano municipal de descentralização da cultura e promoção da cidadania ativa, por meio da ocupação dos espaços públicos com atividades acessíveis à população. A Fábrica de Cultura é hoje um polo de formação cultural e esportiva que reforça o compromisso da atual gestão com a juventude e o futuro de Sumaré.

“Essas aulas gratuitas representam muito mais do que atividade física. São ferramentas de inclusão, desenvolvimento social e valorização da juventude. Queremos nossas crianças e adolescentes engajados em ambientes seguros, com acesso a oportunidades que transformam vidas”, destaca Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo.

