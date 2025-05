Sumaré lança Campanha do Agasalho 2025 com novidade

Com a chegada dos dias mais frios, Sumaré dá início à tradicional Campanha do Agasalho, mas neste ano com uma novidade de aquecer o coração: a ação será dupla! Além de arrecadar roupas de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade, a campanha também vai recolher itens para cães e gatos, como roupinhas, cobertores e caminhas.

Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, a campanha já está em andamento e conta com diversos pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, centros de saúde, Paço Municipal e o Centro Administrativo de Nova Veneza (Seminário).

As doações devem ser peças em bom estado, prontas para uso. Estão sendo arrecadados agasalhos, cobertores, toucas, luvas, meias, além dos itens voltados para os pets.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Débora Mikaelle, destaca a importância da campanha e convida todos a participarem. “Essa campanha é um gesto de amor. Cada peça doada representa carinho, cuidado e acolhimento. E agora também vamos aquecer nossos amigos de quatro patas, que muitas vezes são esquecidos nesse período. Contamos com a solidariedade dos nossos moradores para fazer a diferença!”.

Já o prefeito Henrique do Paraíso reforça o espírito coletivo da ação. “Sumaré é uma cidade solidária, e esse é o momento de mostrarmos, mais uma vez, a força da nossa união. Vamos doar, participar e aquecer muitas vidas – humanas e animais. Juntos, conseguimos fazer um inverno mais digno e confortável para todos.”

A campanha segue pelos próximos meses e as doações podem ser feitas em qualquer um dos postos de coleta oficiais.

