Pelo segundo mês consecutivo, Sumaré confirmou sua posição de destaque na economia regional e liderou o ranking de geração de empregos formais entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho em 30 de outubro de 2025, o município registrou 1.555 novas vagas com carteira assinada no mês de setembro, o melhor resultado do ano.

O número representa 41,86% de todas as vagas criadas na RMC, superando cidades como Paulínia (485 vagas), Jaguariúna (386), Vinhedo (180) e Campinas (176).

No acumulado entre janeiro e setembro, Sumaré somou 4.197 novos postos de trabalho formais, o equivalente a 13% de todo o saldo regional, ampliando em 33,6% o desempenho em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 3.142 empregos.

Setores em destaque

O setor de serviços foi o principal motor da geração de empregos, com 2.699 novas vagas (64,3%), seguido pela indústria (464 vagas), comércio (427 vagas), construção civil (348 vagas) e agropecuária (259 vagas).

O levantamento também mostra que 84,6% das contratações foram de pessoas com ensino médio completo, e 32,5% de jovens entre 18 e 24 anos, reforçando o papel de Sumaré como cidade que valoriza a qualificação e incentiva o primeiro emprego.

Outro dado positivo é a forte presença feminina no mercado: as mulheres ocuparam 3.047 vagas (72,6% do total), enquanto os homens responderam por 27,4% (1.150 vagas).

“Resultado de um trabalho sério e planejado”, diz prefeito

O prefeito Henrique do Paraiso destacou que os números refletem o bom momento econômico do município e a eficiência das políticas de estímulo ao desenvolvimento. “Esse é um resultado que enche de orgulho cada sumareense. Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério, com planejamento e compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Investimos na modernização administrativa, na infraestrutura e em ações que fortalecem o ambiente de negócios e atraem novas empresas, gerando emprego e renda para a nossa população”, disse.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou o papel da parceria com o setor privado. “Sumaré vive uma nova fase, fruto do diálogo com o setor produtivo e de políticas municipais voltadas à capacitação e à inserção profissional. Esse recorde é um reflexo direto da confiança do empresariado no potencial da nossa cidade”.

Ed Carlo Michelin, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, enfatizou que o desempenho confirma o potencial da cidade como polo regional de oportunidades. “Temos um cenário positivo em praticamente todos os setores, especialmente nos serviços e na indústria. Isso demonstra que Sumaré está consolidada como um polo regional de oportunidades, com um ambiente favorável para quem quer investir e trabalhar”.