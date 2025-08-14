O programa Sumaré Limpa, que intensifica as ações de fiscalização e combate ao descarte irregular de resíduos, já contabiliza mais de 960 notificações apenas neste mês de agosto. As autuações se referem a terrenos e calçadas com lixo, restos de poda e acúmulo de entulhos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a divisão por regiões mostra o alcance da operação: Área Cura (173 notificações), Matão (151), Maria Antonia (217), Centro (251) e Nova Veneza (173). O trabalho é realizado pelos fiscais do programa, com apoio das subprefeituras, e visa conscientizar moradores e comerciantes sobre a importância de manter os espaços limpos e evitar problemas ambientais e de saúde pública.

Esforço maior

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a medida é parte de um esforço maior para mudar a realidade da cidade no que diz respeito à limpeza urbana. “Manter a cidade limpa é um compromisso que assumimos desde o início da gestão. A fiscalização é fundamental para garantir que todos façam a sua parte, evitando o descarte irregular e cuidando dos nossos bairros”, afirmou.

O Sumaré Limpa segue atuando em todas as regiões, com ações de fiscalização, orientação e, quando necessário, aplicação de penalidades previstas em lei para quem descumprir as normas de limpeza e manutenção dos imóveis.