Cerca de 200 proprietários de imóveis e terrenos foram notificados durante a primeira semana da nova etapa do mutirão Sumaré Limpa, que tem como objetivo combater o descarte irregular de resíduos e manter a cidade mais limpa, organizada e segura.

A ação é realizada de forma conjunta entre as Secretarias de Serviços Públicos, Obras, Sustentabilidade e subprefeituras. A proposta é promover a conscientização da população, além de garantir a limpeza urbana e prevenir problemas como proliferação de animais peçonhentos, criadouros do mosquito da dengue, além de riscos de acidentes e danos ao meio ambiente.

“Nosso trabalho é constante. O mutirão do Sumaré Limpa reforça a responsabilidade de cada cidadão na manutenção dos seus imóveis. Cuidar de Sumaré é um dever coletivo”, destaca o prefeito Henrique do Paraíso.

As equipes estão percorrendo bairros de todas as regiões, fiscalizando terrenos baldios e calçadas. Quando identificam irregularidades, são feitas as notificações, dando prazo para que os responsáveis realizem a limpeza. Em casos de descumprimento, podem ser aplicadas multas conforme a legislação municipal.