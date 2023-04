Sumaré. Mais de 20% dos alunos de cursos técnicos têm 40 anos ou mais

Motivados pela facilidade em conquistar uma formação e consequentemente uma colocação no mercado de trabalho, adultos com 40 anos ou mais têm buscado cada vez mais o ensino técnico. Na unidade Grau Técnico Sumaré, mais de 20% dos alunos estão nesta faixa etária.

A maior parte dos alunos com mais de 40 anos têm o Ensino Médio, e busca na formação técnica uma oportunidade de turbinar o currículo e, consequentemente, conquistar uma colocação no mercado de trabalho. Outro motivo que tem levado os adultos a voltarem para a sala de aula é a possibilidade de fazer o curso dos sonhos e trabalhar na carreira que sempre almejou.

É o caso da estudante Giselda Inácio da Silva, 58 anos. Com ensino médio completo, ela chegou a cursar dois anos de Pedagogia. Porém, seu sonho foi sempre trabalhar como enfermeira. Só agora, Giselda teve a oportunidade de fazer o curso que sempre sonhou. Hoje é aluna do curso técnico de Enfermagem do Grau Técnico Sumaré.

Mariana Ferreira Martins Garcia, gestora da unidade Sumaré, explica que entre as vantagens do ensino técnico para quem tem mais de 40 anos está a possibilidade de conciliar os estudos com o trabalho. Com duração de cerca de dois anos, os cursos técnicos também podem ser feitos de acordo com a agenda do aluno, o que o permite trabalhar enquanto realiza o curso.

Com pouco tempo de duração, o curso técnico também entrega profissionais prontos ao mercado de trabalho, com conhecimento e experiência prática no seu campo de formação.

Além das aulas teóricas, os estudantes têm uma extensa grade de aulas práticas, que incluem laboratórios e estágios.

Maior rede de ensino técnico particular do país, o Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional e oferece mais de 30 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de 18 a 24 meses, com aulas três vezes na semana. Atualmente o grupo conta com mais de 200 mil alunos, em 130 unidades presentes em todo país. Em Sumaré, a unidade oferece os cursos de Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Administração e Eletrotécnica.

