Sumaré marcou presença nas disputas iniciais da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), que ocorreram em São João da Boa Vista na última sexta-feira (20). O município compete ao lado de mais 40 cidades da região, levando atletas da Melhor Idade em diversas modalidades, e já comemora resultados expressivos.

Até o momento, a delegação sumareense conquistou duas medalhas de ouro, nas modalidades Dança de Salão e Truco, além de uma medalha de bronze na natação. Na modalidade Coreografia, Sumaré alcançou a 5ª colocação, a melhor da história do município nessa categoria nos Jogos. Os atletas representam as seguintes modalidades: Atletismo (feminino e masculino), Bocha, Coreografia, Damas, Dança de Salão (A e B), Dominó (feminino e masculino), Natação (A e D masculino), Truco (feminino), Voleibol Adaptado (A feminino e B masculino) e Xadrez (feminino). O município segue na disputa pelas finais nas modalidades Damas e Xadrez.

Dedicação dos atletas

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou o orgulho em ver a dedicação dos atletas. “Nossos atletas são exemplo de superação e amor pela vida. Estamos muito orgulhosos dessa delegação maravilhosa que representa tão bem Sumaré”, afirmou.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, também celebrou os resultados e parabenizou os participantes. “A Melhor Idade de Sumaré é motivo de orgulho para todos nós. O esporte transforma vidas, e nossos atletas estão provando isso na prática. Parabéns a cada um e a toda equipe que está dando esse suporte fundamental”.

O JOMI é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Esportes e de Desenvolvimento Social, e tem como objetivo estimular a prática esportiva e a convivência entre as pessoas idosas.

Nova Odessa já conquistou 5 medalhas

A delegação do Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa partiu para São João da Boa Vista/SP na última quinta-feira (19) para participar da 27ª edição dos JOMI (Jogos da Melhor Idade). Cerca de 70 atletas acima dos 60 anos, o “time” está competindo em 15 modalidades diferentes.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) fizeram questão de acompanhar a partida da equipe, na quinta-feira. E Leitinho também esteve na abertura oficial dos Jogos, na sexta. “Não pude deixar de vir até São João da Boa Vista para abraçar nossos atletas e desejar a eles uma boa sorte. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa interação entre cidades e o incentivo ao esporte, que é saúde e vontade de vencer os Jogos”, afirmou Leitinho na sexta.

E, até o domingo, Nova Odessa já havia conquistado cinco medalhas nos “Jogos do Idoso” 2025, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze –, ultrapassando o total de 2024, quando foram conquistadas três medalhas.

Modalidades

Entre os principais resultados obtidos, o time de Basquete 3×3 Masculino da categoria B (+70), composto por Pedro Matias, Antônio Araújo, Milton Brito e Edmundo Corteze, coordenados pelo técnico Rafael Turcato, conquistou a medalha de ouro na modalidade, garantindo também uma vaga para a etapa estadual da competição.

No arremesso de peso, o casal Maria e Lourival Silva foi prata na categoria B, enquanto Edmundo Corteze também garantiu sua medalha de bronze na categoria E (80 a 84 anos). Já na modalidade buraco masculino, Nova Odessa levou o bronze com a dupla Roberto Perdigão e Edmundo Barduzzi. No vôlei adaptado, Nova Odessa venceu o time de Campinas por 2 x 0, avançando para a próxima etapa.

A turma de dança da Melhor Idade também marcou presença no JOMI, emocionando com as coreografias criadas pela professora Vivi Azanha. Onze alunas participaram da modalidade dança coreografada na categoria B (59 a 70 anos), e encantaram o público presente com os clássicos “Pavão Misterioso”, “Águas de Março”, “Chorando Se Foi” e “Macarena”.

A dupla Tânia Morais e Pedro Matias representou Nova Odessa na modalidade dança de salão improvisada – categoria A (60 a 69 anos), onde, com músicas surpresa escolhidas pela organização do evento, mostraram seu talento nos ritmos de samba e forró.

A delegação foi acompanhada pela presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora do Programa Municipal da Melhor Idade, Rose Miranda, pelo secretário de Esportes e Lazer, Ângelo Foroni, pelo adjunto José Henrique de Carvalho e pela equipe técnica da pasta.

“Esses atletas são o orgulho de Nova Odessa. Eles representam não só o esporte, mas também a vitalidade, a alegria e a superação. Que exemplo lindo para nossa cidade”, comentou Rose Miranda.

Para a técnica Carine Piveta, que também está acompanhando os jogos, a delegação novaodessense é motivo de muito orgulho. “Estou muito feliz em acompanhar mais uma vez nossos atletas nos JOMI. Eles estão muito empenhados em cada modalidade competida e estão tendo bons resultados, que é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita dedicação pelos alunos e pela equipe responsável”, completou.