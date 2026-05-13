Polícia Militar encontrou 88 garrafas de uísque e uma de vodca em residência no Jardim Aclimação

A Polícia Militar descobriu na madrugada desta quarta-feira (13), em Sumaré, uma residência que funcionava como laboratório clandestino para falsificação de bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como captura de procurada e falsificação de bebidas.

Segundo informações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), era realizado patrulhamento pela Rua da Amizade quando a equipe visualizou dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, correram para o interior de um imóvel.

Durante a averiguação, os policiais constataram que o local funcionava como laboratório clandestino de falsificação de bebidas. Uma mulher foi abordada no imóvel e, após consulta aos sistemas policiais, foi verificada a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

No entanto, o segundo indivíduo conseguiu fugir. No local, os PMs apreenderam 89 garrafas de bebidas falsificadas prontas para comercialização, sendo 12 garrafas de Jack Daniel’s, 47 de Black Label, 22 de Red Label, 4 de Gold Label, 3 de Passport e 1 de Vodka Ciroc.

Conforme relato, também havia pelo local diversas garrafas vazias e dois aparelhos de telefone celular. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Sumaré, onde a mulher permaneceu presa, à disposição da Justiça.