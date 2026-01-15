Nova fiscalização da Prefeitura vistoriou 44 veículos em avenida no Jardim Dall’Orto

A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) e Secretaria de Sustentabilidade realizaram nesta quinta-feira (15), uma nova fiscalização de caminhões de lixo que derramam chorume nas vias de Sumaré. A ação ocorreu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim Dall’Orto.

Foram vistoriados 44 caminhões de lixo e 8 receberam multa. As operações têm o objetivo de fiscalizar e evitar este tipo de infração ambiental, que também traz riscos à saúde dos moradores e de acidentes de trânsito. Durante a operação, também são verificadas as condições dos veículos e documentação.

Lei Municipal

A Lei Municipal 5.793/2015 trata de infrações ambientais e prevê multa de R$ 5.600 para quem transportar lixo, resíduos ou produtos perigosos derramando-os nas vias públicas, podendo chegar até a R$ 11.200 em casos de reincidência.

“Esta intensificação na fiscalização ocorre para conscientizar os motoristas e as empresas, para que regularizem os veículos, cumpram a legislação e protejam o meio ambiente. O chorume nas ruas, além de causar o mau cheiro e poluir o meio ambiente, atrai insetos e outros animais transmissores de doenças, tornando-se uma questão de saúde pública. Nossa intenção com as operações é cuidar dos nossos moradores e da nossa cidade”, explicou o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.

Os moradores podem auxiliar a Prefeitura na fiscalização, denunciando irregularidades para os telefones 0800-772-7722 e e (19) 3903-2431.