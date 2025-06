O Ambulatório de Especialidades de Sumaré iniciou, na última sexta-feira (6), o mutirão de exames de espirometria para usuários entre 18 e 40 anos. O procedimento, essencial para a detecção precoce de doenças pulmonares, como asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), será realizado às sextas-feiras, das 13h às 16h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30, durante todo o mês de junho.

No mês de maio, 250 pacientes acima de 40 anos participaram do mutirão. O setor tem intensificado os esforços para ampliar o acesso ao exame em todas as faixas etárias. Na próxima sexta-feira (13) e sábado (14), está programado o mutirão voltado ao público infantil, contemplando crianças de 7 a 17 anos. Os exames estão sendo realizados pela fisioterapeuta pulmonar do Ambulatório Interdisciplinar, Helen Marques.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, destacou a importância da iniciativa e do exame na identificação de condições respiratórias que, muitas vezes, não apresentam sintomas evidentes em suas fases iniciais. “Com o diagnóstico precoce, é possível iniciar o tratamento de forma mais eficaz, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes”, completou.

Outros mutirões

No último sábado (7), o Ambulatório de Especialidades também promoveu mutirões de consultas em oftalmologia, otorrinolaringologia e dermatologia. As especialidades somaram 300 atendimentos ao longo do dia.

Também foram realizados atendimentos de primeiras consultas nas especialidades de endocrinologia, cardiologia e nefrologia.

