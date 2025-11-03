A cidade de Sumaré ocupa o 6º lugar em exportações e importações na RMC, segundo dados divulgados nesta sexta (31) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com base em informações do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Além disso, o município ficou em 39º em exportações e 22º em importações no Estado de São Paulo, além de figurar entre os 100 maiores importadores do Brasil.

Os dados mostram que o município ampliou sua presença no comércio internacional entre janeiro e setembro de 2025, reforçando seu papel como um dos principais polos industriais e logísticos da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

De acordo com o levantamento, o total das transações internacionais (exportações e importações) atingiu US$ 1,088 bilhão, resultado que destaca a inserção crescente de Sumaré nas dinâmicas globais de produção e comércio. As exportações somaram US$ 298,9 milhões, com crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto as importações totalizaram US$ 789,8 milhões, uma alta de 27,2%.

Destaques das exportações e importações

Entre os principais produtos exportados por Sumaré estão o aço e derivados do setor siderúrgico, com US$ 79,52 milhões (26,6% do total), o biodiesel e suas misturas, com US$ 49,33 milhões (16,5%), tintas e vernizes, com US$ 36,75 milhões (12,3%), e barras, perfis e fios de níquel, com US$ 18,58 milhões (6,2%). Juntos, esses segmentos representam 61,6% das exportações municipais, consolidando a vocação industrial do município.

Nas importações, os destaques foram inseticidas e rodenticidas (US$ 359,77 milhões), poliecetais e resinas (US$ 23,58 milhões), fertilizantes e adubos (US$ 21,84 milhões), torneiras e válvulas (US$ 19,39 milhões) e níquel em forma bruta (US$ 19,14 milhões), responsáveis por 56,3% das compras externas.

Mercados e parcerias internacionais

Sumaré mantém uma rede diversificada de parceiros comerciais. Os principais destinos das exportações foram os Países Baixos (Holanda), Argentina, Estados Unidos, Paraguai e México, que juntos somam 64,1% do total exportado. Nas importações, os principais fornecedores foram a China, Índia, Estados Unidos, Colômbia, Alemanha e Polônia, responsáveis por 76,1% das compras externas.

Mesmo diante de desafios externos, o município tem diversificado mercados e fortalecido setores de maior valor agregado, mantendo o dinamismo econômico e a geração de empregos.

O prefeito Henrique do Paraiso destacou que o desempenho confirma o dinamismo econômico de Sumaré. “Esses números mostram que Sumaré segue fortalecendo sua presença no comércio internacional, mesmo enfrentando desafios externos. O aumento das importações mostra que estamos crescendo no setor industrial, gerando mais atividade econômica e gerando empregos”, explicou.

Para o vice-prefeito Andre da Farmácia, mesmo com desafios significativos, “nosso município demonstra resiliência e diversificação. Seguimos investindo em infraestrutura e atraindo novas empresas, para que Sumaré amplie seu papel estratégico dentro da RMC e do Estado”.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou a importância do planejamento e da competitividade. “A análise da balança comercial orienta nossas políticas públicas. Estamos focados em estimular exportações de maior valor agregado, apoiar a inovação e reduzir a dependência de insumos externos, consolidando uma economia mais moderna e sustentável”, disse.