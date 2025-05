O município de Sumaré agora conta oficialmente com o programa “Maio Amarelo” em seu calendário anual de eventos. A iniciativa foi sancionada pelo prefeito Henrique do Paraíso no dia 16 de maio, por meio da Lei nº 7.464/2025, de autoria do vereador Prof. Edinho. A proposta visa conscientizar a população sobre a segurança no trânsito e fomentar ações de prevenção de acidentes viários.

Com a nova legislação, o mês de maio passa a ser dedicado, de forma permanente, à realização de campanhas educativas, ações interativas, palestras e atividades diversas voltadas para pedestres, ciclistas, motoristas e demais usuários das vias públicas.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da medida. “Cuidar do trânsito é cuidar da vida. Com o Maio Amarelo, reforçamos o compromisso da nossa gestão com a educação e a segurança da população. Vamos intensificar as ações de conscientização e criar uma cultura de respeito nas ruas”, disse.

O vice-prefeito André da Farmácia também comentou a sanção da lei. “Estamos dando um passo fundamental para reduzir os acidentes e salvar vidas. O Maio Amarelo é mais do que um mês temático, é um chamado para que todos repensem suas atitudes no trânsito e ajudem a construir uma cidade mais segura para todos”, comentou.

Neste mês, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural iniciou a programação especial do Maio Amarelo, com foco na participação das escolas, empresas e comunidades locais.