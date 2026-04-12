Interessados podem doar roupas, brinquedos e utensílios domésticos e de decoração em bom estado; valor arrecadado será para utilizado na compra de ração, castração e atendimento veterinário

Sabe aquela roupa, brinquedo e até utensílios domésticos que você não usa mais e não sabe o que fazer com eles? Estes itens podem ajudar animais que estão esperando para serem adotados.

A ONG Viralatinhas, de Sumaré, está arrecadando itens diversos, em bom estado, para a realização do seu tradicional Bazar da Pechincha, que acontecerá em breve. Podem ser doados roupas, calçados, brinquedos, acessórios, itens de decoração, utensílios domésticos e eletrônicos. Tudo aquilo que já não tem mais utilidade pode ganhar um novo destino e, ao mesmo tempo, ajudar no dia a dia dos animais atendidos pela ONG. Para fazer a doação, basta entrar em contato pelo WhatsApp da ONG Viralatinhas: 19 99708 0388.

Mais do que um evento solidário, o Bazar da Pechincha é uma importante fonte de recursos para a manutenção do trabalho desenvolvido pela Viralatinhas. Todo o valor arrecadado será revertido para ações como compra de ração, castrações, cirurgias e internações de animais.

“O bazar contribui de forma especial para a continuidade de um trabalho que salva vidas e fortalece a rede de proteção animal, além de ajudar na circulação de itens e utensílios, incentivando o reuso e colaborando com pessoas que necessitam”, destaca Tuca Suguihara, presidente da ONG.

Há mais de 20 anos a ONG Viralatinhas atua pelos direitos dos animais, pela adoção responsável e por políticas públicas para os animais de Sumaré. A ONG não tem abrigo, não recolhe animais e não tem subsídio do poder público.

Todo o trabalho é mantido por doações, vendas de produtos próprios e eventos, como as Feirinhas de Adoção, a Pizza Solidária e o Chá AU AU, entre outros. Com o projeto Viratampinhas, a ONG arrecada e recicla tampinhas para geração de recursos.

A ONG também conta com o apoio de voluntários, dos Grupos Escoteiros Yanomami e Quilombo e empresas de Sumaré. Um dos projetos que desenvolve é o Viralatinhas Educacional, ação que leva conscientização a estudantes sobre a importância da adoção responsável.

Mais informações e entrega das doações:

ONG Viralatinhas: WhatsApp 99708 0388

Saiba mais:

ONG Viralatinhas

Site: https://viralatinhas.com/

Facebook: @viralatinhasumare

Instagram @viralatinhasoficial