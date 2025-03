Sumaré planeja audiências sobre escolas cívico-militares

O prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) confirmou que a Secretaria de Educação de Sumaré está organizando as audiências públicas para discutir e escolher o estabelecimento de ensino que receberá projeto piloto da escola cívico-militar. A informação foi dada durante a solenidade da posse do novo comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), Cleotheos Sabino de Souza Filho, na sexta-feira (28), em Piracicaba.

O chefe do Executivo fez questão de explicar que a matrícula na escola cívico-militar será opcional. Segundo Henrique, Sumaré dispõe de vários convênios com forças de segurança, como a Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e o Exército. Inclusive o secretário municipal de Segurança, o General Peternelli, vai auxiliar no processo. “Nosso secretário tem uma alta patente Exército e vai nos auxiliar nesse processo. No entanto, deixamos claro que toda a grade curricular ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação”, garantiu.

O projeto de lei que possibilita a implantação da escola cívico-militar no município foi aprovado no último dia 18 com 16 votos favoráveis e apenas três contrários – dos vereadores opositores ao governo atual, Rudinei Lobo (PSB), Geraldo Medeiros (PT) e Wellington Souza (PT). Os parlamentares que votaram de forma contrária argumentam que a implantação de escolas cívico-militares deveria ser precedida de audiências públicas e amplo debate com a comunidade escolar.

Proposta em Sumaré

Conforme a proposta aprovada, o programa será complementar às políticas de melhoria da qualidade da educação básica e não implicará no encerramento ou substituição de outros programas educacionais.

As atividades extracurriculares cívico-militares que vão compor o programa serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação. E entre critérios definidos estão a aprovação da comunidade escolar por meio de consulta pública, os índices de vulnerabilidade social da região e os índices de fluxo e rendimento escolar.

Ainda segundo o projeto, a equipe gestora das escolas cívico-militares será composta por um núcleo de gestão pedagógica e administrativa, formado por diretor da unidade de ensino e demais profissionais designados pela Secretaria Municipal de Educação, e por um núcleo de apoio disciplinar, reunindo monitores capacitados pela secretaria.

