Sumaré vota projeto de Censo Animal e honrarias

A Câmara Municipal de Sumaré realiza a 18ª sessão ordinária do ano, nesta terça-feira, dia 3, com quatro itens na pauta de votação. A reunião está agendada para começar às 10h, no plenário José Maria Matosinho (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). A sessão também pode ser acompanhada em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

O primeiro item previsto na Ordem do Dia é o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2025, de autoria do presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), que confere o Título de Cidadão Sumareense a Aparecido Ângelo Gonçalves. Em seguida, será votado o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2025, apresentado pelo vereador Joel Cardoso (PSD), que confere o Título de Cidadão Benemérito a Ismael Martins. Ambas as honrarias, se aprovadas, serão entregues em sessão solene realizada em dezembro.

Em seguida, será votado o Projeto de Lei nº 37/2025, de autoria do vereador Alan Leal (PRD), que dispõe sobre o Censo de Animais Domésticos no município de Sumaré. O projeto recebeu uma emenda do vereador Lucas Agostinho (União Brasil) que também será votada em plenário. A emenda permite que o censo seja realizado também por meio de plataformas digitais ou formulários eletrônicos, de forma a facilitar o levantamento de dados e a participação da população.

