Com a chegada das temperaturas mais baixas, a Secretaria Municipal de Inclusão Social de Sumaré e o Fundo Social de Solidariedade intensificaram os preparativos para acolher e proteger a população em situação de rua. Em uma reunião realizada nesta quarta-feira (4), a pasta reuniu representantes da OSC Resgatar, da Defesa Civil e do Fundo de Solidariedade para alinhar estratégias de prevenção e atendimento durante o inverno.

Coordenado pela secretária Noemi Stein Sciascio, o encontro contou com a participação de Débora Mikaelle, presidente do Fundo de Solidariedade; Kléber Martins, da Defesa Civil; e das representantes da OSC Resgatar. O foco principal da conversa foi a elaboração de um plano de ação emergencial para os dias mais frios, incluindo medidas de acolhimento, distribuição de agasalhos e alimentação.

“A inclusão social é um compromisso nosso, e trabalhamos incansavelmente para garantir que todos tenham acesso aos direitos básicos, especialmente em períodos de vulnerabilidade como o inverno”, afirmou Noemi Stein Sciascio.

Débora Mikaelle

Débora Mikaelle também reforçou a importância da união entre os órgãos e entidades. “Mais do que doar cobertores, queremos aquecer vidas com dignidade e empatia. Nosso papel é agir com rapidez e sensibilidade para que ninguém enfrente o frio sozinho”, destacou a presidente do Fundo de Solidariedade.

A articulação entre as instituições busca não só oferecer abrigo e cuidados imediatos, mas também promover um atendimento humanizado, reforçando o papel da rede de proteção social do município. A próxima etapa envolve a implementação das ações em pontos estratégicos da cidade e o reforço da sensibilização da população para o tema.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP