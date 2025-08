A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e a Santa Marcelina Cultura, anuncia a reabertura das inscrições e o retorno das atividades do renomado Projeto Guri no município. Com cerca de 340 vagas gratuitas disponíveis na Fábrica de Cultura, o programa visa democratizar o acesso à educação musical para crianças, adolescentes e adultos.

As inscrições para novos alunos foram reabertas no dia 28 de julho e continuam sendo realizadas presencialmente às segundas e quartas-feiras, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. O retorno às aulas está marcado para o dia 4 de agosto, prometendo um segundo semestre repleto de aprendizado e desenvolvimento artístico.

O Polo Sumaré do Projeto Guri oferece uma vasta gama de aulas de instrumentos como saxofone, trompete, flauta, clarinete, violino, violoncelo, percussão e contrabaixo acústico, além de teoria musical e canto coral. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com a inclusão de iniciação musical para adultos.

“O Projeto Guri é mais do que uma aula de música. Ele transforma realidades, amplia horizontes e fortalece vínculos com a cultura. A nova sede na Fábrica de Cultura representa mais inclusão, mais acesso e mais impacto social em Sumaré. Temos muito orgulho dessa parceria que leva arte e dignidade a tantas famílias”, afirma Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Para garantir uma das 340 vagas gratuitas, os interessados devem comparecer à sede do projeto, na Fábrica de Cultura, munidos das cópias do RG do aluno e do responsável, comprovante de endereço e declaração de matrícula escolar. A equipe do Projeto Guri está preparada para oferecer toda a orientação necessária às famílias. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

O Projeto Guri, com seus 30 anos de atuação, é reconhecido como uma das maiores iniciativas de educação musical da América Latina, tendo impactado mais de 1 milhão de alunos em todo o estado de São Paulo. Sua presença em Sumaré reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da cultura e o desenvolvimento social por meio da arte.

Sobre o Projeto Guri

O Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e gerido pela Santa Marcelina Cultura, em parceria com as prefeituras municipais. Oferece cursos de instrumentos, canto coral e teoria musical, promovendo a formação humana e cultural de crianças, adolescentes e jovens. Para mais informações, o contato é o [email protected].