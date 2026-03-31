A Prefeitura de Sumaré promove, entre os dias 30 de março e 3 de abril, a tradicional Feira do Peixe itinerante, levando pescado fresco a diferentes regiões da cidade durante toda a semana da Páscoa. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a produtos de qualidade, além de valorizar o comércio local.

A feira será realizada em diversos bairros, com pontos estratégicos distribuídos para atender moradores de todas as regiões. No Centro, a comercialização acontece na Praça da República, 18, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e na sexta-feira (3), das 8h às 12h.

Na região do Picerno, os moradores poderão adquirir peixes frescos na Avenida Fuad Assef Maluf, no local da feira livre, durante toda a semana, nos mesmos horários. Ainda no bairro, haverá ponto adicional na sexta-feira (3), das 8h às 12h, na Rua Fuad Assef Maluf, esquina com a Rua dos Eucaliptos.

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Outras localidades também recebem a feira em dias específicos. No Ivo Trevisan, a venda acontece na Praça do Poço Artesiano, na sexta-feira (3), das 8h às 12h. Já no Matão, o ponto será na Rua Plínio Pereira da Cruz, esquina com a Avenida Minasa, com atendimento de quarta (1º) a sexta-feira (3).

Na região do Maria Antonia, a feira será montada na Praça Angelo Tomazin (local da feira noturna), entre quarta (1º) e sexta-feira (3). No Dall’Orto, os consumidores poderão encontrar os produtos na Rua Anápolis, esquina com a Rua Goianésia, apenas na sexta-feira (3), das 8h às 12h.

O bairro Inocop também recebe a iniciativa na Praça do Skate (local da feira livre), de quarta (1º) a sexta-feira (3). Já no Jardim Bom Retiro, a comercialização ocorre durante toda a semana, na Rua Rosendo Alves de Souza (antiga Rua 15), de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e na sexta-feira (3), até às 12h.