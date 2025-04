A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promove no próximo dia 7 de maio, das 9h às 16h, o Feirão de Emprego com diversas oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O evento acontecerá na Faculdade Anhanguera, localizada na Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jardim Primavera.

Durante o feirão, empresas da região estarão recebendo currículos presencialmente, além de realizarem pré-entrevistas com candidatos. A iniciativa contará também com orientações jurídicas gratuitas, com foco em direitos trabalhistas, além do apoio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que garante atendimento especializado para pessoas com deficiência.

Outro destaque do evento é a participação da Associação de Educação do Homem do Amanhã (Guardinha), que também oferecerá suporte e encaminhamentos para jovens em busca do primeiro emprego.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destaca a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é aproximar a população das oportunidades e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Além das vagas oferecidas, estamos promovendo um ambiente de apoio, com orientação e inclusão, para que todos tenham chances reais de conquistar um emprego digno”, afirmou.

Serviço

Feirão de Emprego de Sumaré

-Local: Faculdade Anhanguera – Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jd. Primavera

-Data: 7 de maio (quarta-feira), das 9h às 16h

– Recebimento de currículos | Orientações jurídicas | Atendimento inclusivo | Participação da Guardinha