A Prefeitura de Sumaré realizou na manhã da sexta-feira (23) a XII Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. O evento ocorreu no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI), em Nova Veneza, e reuniu autoridades, especialistas e a população em geral para debater os avanços e os desafios na garantia de direitos das mulheres.

Um dos destaques da programação foi a palestra conduzida pelas representantes da OAB Sumaré, Micaeli Fernanda e Carolina Basso, que trouxeram reflexões importantes sobre protagonismo da mulher no mercado de trabalho e violência doméstica e patrimonial. Com dados, exemplos e diálogo direto com o público, as advogadas proporcionaram um momento de aprendizado e fortalecimento coletivo.

Durante a conferência, também foi realizada a votação para a escolha das novas representantes da sociedade civil no Conselho Municipal da Mulher. Ao todo, foram eleitas seis conselheiras titulares e seis suplentes para o biênio 2025-2027, que atuarão junto ao poder público na formulação e acompanhamento de políticas para as mulheres no município.

1ª-dama e presidente do Fundo Social

Estiveram presentes no evento a secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Débora Mikaelle; e a secretária da Mulher e Família, Fernanda Pusch, que destacaram a importância do momento.

“A conferência é um espaço de construção coletiva. Aqui, cada mulher tem voz para propor, questionar e participar ativamente da política pública. Nosso papel é garantir que essa escuta se transforme em ação concreta”, afirmou Noemi Stein Sciascio.

Para a primeira-dama Débora Mikaelle, o fortalecimento das mulheres começa pelo reconhecimento de suas lutas. “Não se trata apenas de celebrar conquistas, mas de reafirmar compromissos. Nossa missão é apoiar políticas públicas de desenvolvimento e apoio às mulheres”, declarou.

Já a secretária Fernanda Pusch reforçou o papel do conselho e da participação popular. “A eleição de hoje mostra que as mulheres querem e vão ocupar os espaços de decisão. A gestão municipal está ao lado de cada uma nessa jornada por igualdade e dignidade”, concluiu.

Conselho Municipal da Mulher

Titulares Eleitas:

Lilian R. Miranda

Márcia de Carvalho de Souza Sebastião

Micaeli Fernanda Silva Santos

Andréa Eugênio

Jacqueline da Silva Lima Francisco

Keyza Dorado Curcio

Suplentes eleitas:

Isabella Santanna Domingues

Beatriz Tocarell

Samara Gomes

Marilane Dourado

Eduarda Paixão

Milena Maria de Amorim