Sumaré recebe a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil nesta segunda-feira (17). A cidade é um dos seis municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que estão no roteiro dos caminhões iluminados em 2025.

A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola FEMSA Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”.

Em Sumaré o desfile tem início previsto a partir de 19h00, no Supermercado Pague Menos da Avenida da Amizade, 1900.

Além de Sumaré, mais cinco cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como outros três municípios próximos, foram selecionados para receber a Caravana da Coca-Cola FEMSA Brasil este ano: Campinas e Indaiatuba (desfiles já realizados); Piracicaba e Limeira (dia 18); Cosmópolis, Americana e Santa Bárbara D’Oeste (dia 19) e Jundiaí (dia 20).

O evento é gratuito e suas datas, horários de saída e percursos detalhados podem ser conferidos em https://natal.coca-cola.com.br/ As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Rotas em 93 municípios

Até 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

Com duas comitivas, as caravanas deste ano têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.

Expectativa

“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Para este ano, a atração manteve a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que escalou o maior Volkswagen do mundo, o caminhão Meteor 29.530 para formar as comitivas que vão espalhar a magia do Natal por sete estados. “Para uma missão desse porte, não poderia ser diferente: a Coca-Cola FEMSA Brasil conta com a confiabilidade e robustez tradicionais dos caminhões Volkswagen. Os veículos rodam o país diariamente transportando seus produtos e agora vamos apoiá-los em mais esse capítulo vitorioso da nossa parceria para espalhar o espírito de celebração neste fim de ano”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO. Os caminhões são de última geração para garantir máxima eficiência e menor impacto ao meio ambiente.

Sustentabilidade

A Caravana de Natal também vai reforçar um dos pilares prioritários da Coca-Cola FEMSA Brasil: a sustentabilidade. A atração terá suas emissões compensadas em cerca de 124 toneladas de CO₂, por meio do apoio ao projeto CarbonFair. Com essa iniciativa, o evento recebe o selo de Evento Neutro, concedido pela Eccaplan, empresa especializada em soluções ambientais. “A sustentabilidade está presente em tudo o que fazemos, e no Natal não poderia ser diferente. Nesta edição, compensaremos o equivalente a mais de 740 árvores em créditos de carbono, transformando a Caravana em um evento com emissões neutralizadas e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente”, afirma Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.