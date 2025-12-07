Cinema gratuito sobre rodas chega a Sumaré com direito a tela grande, pipoca e refrigerante gratuitos e muito entretenimento. Entre os dias 8 e 9 de dezembro, o município receberá o Cine São Paulo, carreta adaptada que tem circulado pelo Estado de SP oferecendo sessões de cinema de graça para toda a população. Trata-se de um projeto viabilizado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Caedu, com realização da Porto Cultural.

Em Sumaré, o cine itinerante receberá a população na avenida Minasa, 1116, ao lado da caixa d’água da Regional Matão.

Nos dois dias de atrações serão até cinco exibições diárias: às 8h, 10h, 14h, 16h e às 19h. Em cartaz, estão sucessos do cinema familiar e infantil, como os filmes “Divertidamente 2”, “Encanto”, “Elementos”, “Meu Malvado Favorito”, “Mufasa: O Rei Leão”, “Minha Mãe é uma Peça 3”, “Pluft, o Fantasminha”, “A Pequena Sereia” (Live Action), entre outros. Os ingressos são distribuídos ‎para a população no local em que a carreta permanecerá, e sempre a partir de uma hora antes do início de cada sessão (confira abaixo a agenda de exibição dos filmes).

Com quase 20 metros de extensão e capacidade para 83 pessoas sentadas, a estrutura da carreta oferece projeção digital, climatização, isolamento acústico, poltronas confortáveis e bomboniere. Ao longo das sessões, o espectador ganha pipoca e refrigerante gratuitamente, ‎melhorando ainda mais sua experiência com a telona.‎

Programação em Sumaré

As exibições do Cine São Paulo incluem sucessos do cinema infantil e familiar, com sessões diárias sempre a partir das 8h, sendo a última sessão às 19h.

Em Sumaré, o primeiro dia de sessão terá a exibição dos seguintes filmes: “Encanto” (às 8h), “Elementos” (às 10h), “Carros 3” (às 14h), “Mufasa: O Rei Leão” (às 16h) e “Minha Mãe é Uma Peça 3” (às 19h).

No segundo dia de exibições na comunidade, os filmes são: “Meu Malvado Favorito” (às 8h), “Frozen 2” (às 10h), “Pluft, o Fantasminha” (às 14h), “A Pequena Sereia (Live Action)” (às 16h) e “Divertidamente 2” (às 19h).

A agenda com os horários e os filmes nas demais localidades pode ser consultada no site: www.cinesaopaulo.com.br

Mais do que um evento de lazer, o Cine São Paulo tem como proposta promover a inclusão cultural, levando o cinema a lugares em que ele não chega ou não é acessível para muitas famílias.

Outras cidades

Após as apresentações em Sumaré, o Cine São Paulo viaja rumo ao Interior, onde contemplará mais dois municípios: Limeira e Jaú.

Em Limeira nos dias 11 e 12 de dezembro, a carreta ficará no Parque Cidade de Limeira, localizado na rua João Kuhl Filho, 461, na Vila São João.

Em Jaú, o cine itinerante funcionará na Praça do Museu, na avenida João Ferraz Neto, 201, nos dias 15 e 16 de dezembro.

Agenda de exibições em Sumaré

8/12 – segunda-feira

Encanto – 8h

Elementos – 10h

Carros 3 – 14h

Mufasa: O Rei Leão – 16h

Minha Mãe é uma Peça 3 – 19h

9/12 – terça-feira

Meu Malvado Favorito – 8h

Frozen 2 – 10h

Pluft, O Fantasminha – 14h

A Pequena Sereia (Live Action) – 16h

Divertidamente 2 – 19h

Serviço

Cine São Paulo em Sumaré, de 8 a 9 de dezembro. Endereço: avenida Minasa, 1116, ao lado da caixa d’água da Regional Matão.

Cinema itinerante com entrada gratuita e pipoca e refrigerante inclusos.

Consulte a agenda completa com as localidades e horários das exibições do projeto em:

www.cinesaopaulo.com.br