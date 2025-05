A cidade de Sumaré será contemplada com a apresentação do espetáculo “Maria Celeste”, da renomada Confraria da Dança, de Campinas. A atração, voltada a públicos de todas as idades, ocorre no dia 20 de maio, às 14h30, no Anfiteatro do Seminário, em Nova Veneza. A realização conta com o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré.

Inspirado nas tradições do bicho boi, o espetáculo une dança, máscaras e bonecos para apresentar ao público as riquezas do imaginário popular brasileiro. A montagem integra o projeto “Confraria da Dança – 28 anos em Trajetória – Sequência 2025”, contemplado pelo Programa FUNARTE de Apoio a Ações Continuadas 2023 – Grupos e Coletivos Artísticos.

A obra é fruto de quase três décadas de parceria entre Diane Ichimaru – que assina a dramaturgia, direção, figurinos, bordados, máscaras e bonecos – e Marcelo Rodrigues, bailarino, iluminador e produtor artístico. A dupla leva ao palco uma proposta autoral que se destaca pelo caráter artesanal e pela valorização das manifestações populares do país.

A trilha sonora original é assinada pelo violeiro e multi-instrumentista João Arruda, e traz instrumentos como rabecas, violas e tambores, em um diálogo rítmico com a dança e os elementos cênicos.

Além da circulação por seis cidades da Região Metropolitana de Campinas, o projeto contempla ações de acessibilidade em Libras em três das apresentações, e inclui a realização da residência artística “Criação e Criatura – Animália”, na cidade de Campinas.

Sobre a Confraria da Dança

Fundada em 1996 e sediada em Campinas (SP), a Confraria da Dança é reconhecida nacionalmente por sua trajetória de 29 anos dedicados à pesquisa, criação e difusão artística. Com forte atuação em cidades do interior paulista, o grupo promove ações de formação e fruição artística com foco na acessibilidade e no envolvimento da comunidade. Entre os diversos reconhecimentos, destacam-se premiações da APCA, FUNARTE, Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, SESI-SP, Itaú Cultural e Rumos Dança.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Sumaré reforça a importância de parcerias como esta, que ampliam o acesso da população a produções culturais de excelência e fortalecem o cenário artístico local.

Espetáculo Maria Celeste – Confraria da Dança

Quando: 20 de maio – terça-feira – 14h30

Onde: Anfiteatro do Seminário

Endereço: Avenida Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza, Sumaré/SP

Entrada Gratuita – liberada meia hora antes, respeitando o limite de capacidade de plateia.

Agendamento Escolas e Instituições – Para agendamento de grupos de alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental e entidades assistenciais, entrar em contato pelo direct do Instagram @confraria.da.danca.