A Prefeitura de Sumaré iniciou a reforma paisagística da Avenida Rebouças, uma das principais vias da região central do município. A intervenção prevê o plantio de palmeiras ao longo de toda a extensão da avenida, integrando um projeto mais amplo de requalificação estrutural e atualização dos elementos de mobilidade urbana.

A via é considerada um dos principais eixos de circulação da cidade, com fluxo intenso de pedestres e veículos ao longo do dia. Diante da relevância estratégica da Rebouças, a administração municipal deu início a uma ampla intervenção com foco na modernização da infraestrutura e na organização do espaço urbano.

O projeto contempla a implantação de iluminação de alta performance, adequação e padronização das calçadas com acessibilidade em toda a extensão, reforço da sinalização viária, requalificação da ciclovia e a implantação de novo paisagismo, que inclui o plantio de palmeiras como elemento de valorização estética e ambiental da via.

Intervenção

De acordo com o prefeito Henrique do Paraiso, a intervenção atende à necessidade de modernização de uma avenida que desempenha papel estratégico no município. “A atualização da Rebouças atende ao crescimento do município e ao papel da via como eixo de circulação. A revitalização organiza o espaço e melhora as condições de deslocamento”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o impacto do investimento na rotina da população. “A obra representa a aplicação de recursos em infraestrutura urbana com foco no uso diário da população. O objetivo é garantir funcionamento adequado da via e atender às demandas de mobilidade”, destacou.

Segundo a administração municipal, as intervenções seguem o cronograma estabelecido e integram um conjunto de ações voltadas à qualificação da malha viária e à melhoria da mobilidade urbana em Sumaré, acompanhando o crescimento da cidade e a necessidade de atualização dos principais corredores de tráfego.