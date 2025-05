A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, divulgou nesta semana o balanço das ações da Polícia Municipal referentes ao primeiro trimestre de 2025. Os dados revelam avanços significativos na atuação da corporação em comparação com o mesmo período de 2024, com destaque para o aumento de 72% na taxa de flagrantes relacionados ao tráfico de drogas.

O crescimento expressivo nos indicadores é resultado da intensificação das rondas e do patrulhamento preventivo, que também contribuíram para um aumento de 83% na recuperação de veículos. A atuação integrada com as polícias Civil e Militar foi reforçada, com a realização de mais operações conjuntas e o aprimoramento da troca de informações estratégicas.

O comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, atribui os resultados ao esforço coletivo e à atuação estratégica da corporação. “Esses números refletem o empenho diário da nossa tropa, que tem atuado com comprometimento e preparo. A intensificação do policiamento e a integração com outras forças de segurança têm sido fundamentais para aumentar a eficiência das nossas ações”, destacou o comandante.



Smart Sumaré em implantação

Entre as ações estruturantes da atual gestão está o programa Smart Sumaré, inspirado no modelo Smart Sampa, da capital paulista. A iniciativa visa transformar Sumaré em uma cidade inteligente, com o uso de tecnologias avançadas para ampliar a eficiência no monitoramento urbano e na prevenção à criminalidade.

Entre os recursos previstos estão reconhecimento facial, voltado à identificação de pessoas desaparecidas ou procuradas pela Justiça; sistema “Muralha Paulista” em toda a cidade, com leitura automatizada de placas em todos os acessos ao município; Inteligência artificial aplicada à segurança, para análise de dados e respostas mais rápidas às ocorrências.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraiso, destacou a importância da inovação tecnológica. “”Com o Smart Sumaré, uniremos a experiência da nossa tropa com tecnologias de última geração. Vamos garantir mais precisão, agilidade e proteção para a população. O objetivo é ampliar a capacidade preventiva e fortalecer o enfrentamento à criminalidade”, concluiu.

Atualmente, o programa encontra-se na fase de seleção das empresas parceiras responsáveis pela implementação das soluções tecnológicas.