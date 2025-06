A Polícia Militar de Sumaré realizou nos últimos dias duas ações no combate ao tráfico de drogas. Registradas nos bairros Vila Vale e Chácaras Três Pontes, as ocorrências policiais terminaram com a prisão de três pessoas e a apreensão de boa quantidade de entorpecentes.

Na manhã desta quinta-feira (12), durante patrulhamento tático na Rua Doutor Honorino Fabri, no bairro Vila Vale, um casal foi flagrado por PMs em atividade típica de tráfico de drogas. A mulher foi abordada e encontraram R$ 225 em dinheiro, enquanto o parceiro tentou fugir e se esconder em uma residência próxima. No local, os policiais militares localizaram porções de maconha, haxixe e a substância conhecida como “dry”.

Perto do ponto inicial da abordagem, a equipe policial ainda localizou microtubos de cocaína. Com o apoio do Canil da PM, novas buscas foram feitas na área, terminando na apreensão de mais porções de crack, maconha, haxixe e dinheiro em espécie. O casal acabou preso em flagrante e levado ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Antes, na noite de quarta-feira (11), uma equipe da PM em patrulhamento pela Rua Dois, no bairro Chácaras Três Pontes, observou um indivíduo que correu ao perceber a presença da viatura. Os policiais o perseguiram até um corredor com diversos barracos, onde notaram que uma das portas estava entreaberta.

No interior do imóvel foram encontrados entorpecentes sobre uma cama, além de um pacote lacrado contendo cerca de 1.000 eppendorfs (frascos usados para acondicionar drogas) e um documento de identidade. Pouco tempo depois, o suspeito foi novamente visto e, após abordagem, confessou ser o responsável pelo material. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e também permaneceu preso. As investigações seguem para identificar possíveis conexões com outras ocorrências na cidade.