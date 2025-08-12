A Prefeitura de Sumaré finalizou os trabalhos de reorganização de fios e cabos nos postes da Avenida Rebouças, uma das vias mais movimentadas na região central da cidade. A ação, que integra uma grande força-tarefa coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, foi realizada em parceria com a CPFL e empresas de telefonia, com base na Lei Municipal nº 6.661, de 2023, que determina o ordenamento e a retirada de cabos inativos.

O trabalho consistiu na retirada de fios inutilizados, reorganização da fiação em uso e elevação dos cabos, eliminando os tradicionais “emaranhados” que comprometem a segurança e a paisagem urbana.

O secretário municipal de Obras, Bruno Khoury, destacou a importância da iniciativa. “A gente sabe que a população se incomoda com o excesso de fios pendurados e sem uso nos postes. Estamos trabalhando para mudar esse cenário, com ordem, planejamento e dentro da lei. Essa ação vai alcançar todas as regiões da cidade”, disse.

Força-tarefa

Com a etapa da Avenida Rebouças concluída, a força-tarefa seguirá para outras avenidas de cada região e, posteriormente, será estendida para dentro dos bairros.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou que a medida integra um conjunto de ações para modernizar Sumaré. “A reorganização dos fios é um passo importante para garantir mais segurança, melhorar a estética urbana e valorizar nossos espaços públicos. Essa é mais uma ação que mostra nosso compromisso em cuidar da cidade e oferecer mais qualidade de vida para a população”, afirmou.