A Prefeitura de Sumaré retomou, após 12 anos, a realização dos exames médicos periódicos destinados aos servidores municipais. A medida reforça o compromisso da administração com a saúde ocupacional, a prevenção de riscos no ambiente de trabalho e a valorização do funcionalismo público.

Os exames serão realizados uma vez por ano para todos os servidores, além das avaliações admissionais e demissionais, conforme previsto na legislação trabalhista e nas normas de segurança e medicina do trabalho. A ação integra o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), instrumentos fundamentais para o monitoramento das condições laborais e para a prevenção de doenças ocupacionais.

O atendimento será realizado pela empresa Medcor Saúde, localizada na Rua Francisco Duarte, nº 6, no Centro de Sumaré. As datas dos exames serão previamente informadas aos secretários municipais, e cada pasta ficará responsável por organizar as agendas de seus respectivos servidores, garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido.

Avanço

De acordo com o secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, José Carlos de Oliveira, a retomada representa um avanço importante na política de gestão de pessoas da Prefeitura. “Estamos restabelecendo uma prática essencial para assegurar a saúde e a segurança dos nossos servidores. O exame periódico é uma ferramenta preventiva que permite identificar possíveis riscos e agir de forma antecipada. Cuidar do servidor é garantir melhores condições de trabalho e mais eficiência no serviço público”, destacou.

Segundo a administração, a iniciativa atende às exigências legais e fortalece a cultura de prevenção dentro do serviço público, promovendo um ambiente laboral mais seguro e saudável.

Para mais informações, os servidores podem entrar em contato com a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pelo WhatsApp (19) 3399-5767 ou diretamente com a Medcor Saúde pelo telefone (19) 3803-4437.